Возможно, уже на этой неделе Государственной думой будет принят пенсионный закон
Об этом сообщил зам.руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, на данный момент поступило уже более двухсот поправок к закону.
Рассмотрение пенсионного закона намечено на ближайшую среду. Как ожидается, законопроект будет принят во втором и третьем чтении
Комментарии4
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ura_123 25 сентября 2018 | 06:39
Торопятся враги народа,поспешают...
eniro 25 сентября 2018 | 06:42
Как говорил Жванецкий: - Поздравим себя! Наша берет! )
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:44
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
kochar 25 сентября 2018 | 06:47
"...на данный момент поступило уже более двухсот поправок к закону."
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Одной поправки не хватает..