Возможно, уже на этой неделе Государственной думой будет принят пенсионный закон

Об этом сообщил зам.руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, на данный момент поступило уже более двухсот поправок к закону.

Рассмотрение пенсионного закона намечено на ближайшую среду. Как ожидается, законопроект будет принят во втором и третьем чтении