КПРФ и ЛДПР могут наказать после успехов их кандидатов на региональных выборах
Они нарушили правила политической игры, по сути стали внесистемной оппозицией и теперь могут разделить её судьбу, — сказал газете «Ведомости» собеседник, близкий к администрации президента. Одной из ответных мер может стать отказ КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах.
Недовольство, в частности, вызвало поведение представителя ЛДПР Сергея Фургала, – сначала он обещал не вести избирательную капанию, согласился стать вице-губернатором, а затем выиграл выборы главы Хабаровского края. Кандидаты от ЛДПР также победил на выборах во Владимирской области. Успех представителя КПРФ в первом туре привёл к тому, что действующий глава Хакасии заранее оказался участвовать во втором, в Приморском крае, где конкурировали представители «Единой России» и КПРФ отменили результаты голосования.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:44
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
nabluda_tel 25 сентября 2018 | 06:49
пора уже переименовывать ЕР в КП СССР, и оставлять только одну партию, зачем эта фикция многопартийности.
ansh 25 сентября 2018 | 06:55
Если это правда, то "Страна негодяев" (с) пошла вразнос.
eniro 25 сентября 2018 | 06:57
Кого наказать? Близких соратников(сотрапезников) по "застолью"? И это "в тот грозный для Родины час, когда она очередной раз оказалась в кольце врагов"? Надо сильнее сплотить ряды вокруг Вождя и его бессменных соратников:Жи, Зю, и др. Не пришло еще время... Но мы верим, мы знаем... ,мы обрушим наш праведный гнев на подлых предателей(далее см. А.Я. Вышинский. Судебные речи ).