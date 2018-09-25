Соцсеть Вконтакте передала следователям переписку пользователя, обвиняемого в экстремизме из-за анекдота про выборы
Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Издание отмечает, что это первый публичный случай, когда фигурант дела заявил о чтении следователями его личной переписки. В пресс-службе Вконтакте подтвердили сайту TJournal, что передали данные Эдуарда Никитина следователям. При этом представители соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда. Следователи просят направить Никитина на принудительное лечение.
Комментарии6
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patlik 25 сентября 2018 | 06:28
Принудительное лечение как в СССР, ладно хоть не расстрел. Назад в прошлое и на те же грабли.
hrenvam 25 сентября 2018 | 06:29
А что за анекдот?
ser_gey_love_roff 25 сентября 2018 | 06:36
hrenvam: Это не анекдот, это сивушное дыхание совка, наконец-то вы его дождались. Кстати, если сегодня пойдете за кефиром, захватите на всяк случай паспорт, в Богородском уже началось.
ura_123 25 сентября 2018 | 06:37
hrenvam: Вконтактике нужно поискать))))
Только ни в коем случае не репостить!
ura_123 25 сентября 2018 | 06:35
Анекдот про выборы))))) И где вы говорите,фошизьм,в Киеве???
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk