Премьер-министр Израиля опасается роста напряжённости в Сирии из-за поставки республике комплекса С-300
Свою позицию Биньямин Нетаньяху представил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер. По словам премьера Израиля, поставки «безответственным игрокам» повышают риски.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для усиления боеспособности Сирии после крушения в республике российского Ил-20 Дамаск получит зенитно-ракетный комплекс С-300. Самолёт был сбит неделю назад сирийскими ПВО. В Москве обвинили в случившемся Израиль.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pedrobutylkovich 25 сентября 2018 | 06:28
Евреи сделали то, что они сделали. Оправдываться уже нет никакого смысла. Придётся им смириться с некоторыми ограничениями в Сирии.
ur_sus 25 сентября 2018 | 06:36
pedrobutylkovich:
Придётся русичам "смириться" с куда более серьёзными "ограничениями" в их "учениях" на донбассе. Как насчёт беспилотников и противотанковых ракет для Украины? это так, для начала...
pedrobutylkovich 25 сентября 2018 | 06:42
ur_sus: А укроп то тут каким боком? И как беспилотники и ПТР помогут ему?
ur_sus 25 сентября 2018 | 06:45
pedrobutylkovich:
А вот ты и узнаешь, когда поджаренные ихтамнеты пойдут в черненьких мешочках к мамкам в мухосрански...
pedrobutylkovich 25 сентября 2018 | 06:47
ur_sus: Ты сначала свою падаль сгнившую в ДАП забери и мамкам отдай в черненьких мешочках...
stefford 25 сентября 2018 | 07:05
pedrobutylkovich: Похоже, смириться придется россиянам с новыми потерями своих "давно победивших ИГИЛ и покинувших Сирию" военных. Израиль все равно продолжит уничтожать все поставки Ирану и Хизбалле, а ваши самолеты снова будут сбиваться крутыми сирийскими вояками
cromwel 25 сентября 2018 | 06:36
Достало Эхо уже со своим Израилем. Обгадились евреи и что? Теперь главная новость?
michael_c 25 сентября 2018 | 06:48
cromwel: Российская ракета сбила Российский-же самолёт , погибли 15 Россиян , а "обгадился" Израиль ...
sofia___maltceva 25 сентября 2018 | 06:38
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://sofialove.tk
buzukin1905 25 сентября 2018 | 07:07
Европроститутки ведут себя точно так же, как и здешняя либерастия и Соня Мальцева-Рабинович, што проплатила расклейку рекламы своего тухеса здесь на месяц вперед. Нету им веры, нету им спуска! Значит што? Значит по морде! Считайте зубы, берегите жопу. Больше Россия не будет помогать еврогосударству. ПЦ. Приехали!