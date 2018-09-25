Основные мероприятия 73-й сессии Генассамблеи ООН начнутся сегодня в Нью-Йорке

Всю неделю в стенах международной организации будут выступать главы и высокопоставленные представители государств.

Первым среди всех государств-членов ООН традиционно выступит Бразилия. Этот порядок не нарушается с момента создания организации, когда на Генассамблее 1946 года в Лондоне первым слово взял именно бразильский посол. Как пишет ТАСС, далее ожидается выступление Дональда Трампа. Глава Белого дома в этом году также председательствует в Совбезе, где предостережет сирийское правительство от химических атак в Идлибе. Делегация Дамаска примет участие в сессии. Американский лидер также поднимет тему Северной Кореи, а изначально главным вопросом должны были стать взаимоотношения с Ираном. Однако позже повестку подкорректировали. Встретятся ли в ходе сессии Трамп и Хасан Роухани пока неизвестно. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. У него запланированы встречи с представителем ЕС Федерикой Могерини и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН избрана экс-министр иностранных дел Эквадора Эспиноса Гарсес.