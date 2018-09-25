На Алтае продолжится громкий процесс по делу Марии Мотузной

Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за публикации картинок в соцсети Вконтакте.

В Индустриальном районном суде Барнаула заслушают показания свидетелей защиты. На прошлых заседаниях допрашивали студенток местного колледжа, которые по просьбе силовиков осматривали те самые снимки со страницы Мотузной в интернете. Одна из них заявила, что учащихся часто привлекают понятыми в качестве практики.

Перед участниками процесса выступил бывший молодой человек девушки. С его слов, подсудимая – атеистка, никогда не высказывалась отрицательно по поводу религии или о других расах. Показания дали также свидетельницы, по заявлению которых завели уголовное дело за мемы. По просьбе Дарьи Исаенко и Анастасии Битнер заседание прошло в закрытом режиме из-за опасения за их жизнь.

В Барнауле по схожему делу судят Даниила Маркина за мемы в альбоме «Вконтакте». Процесс возобновится в октябре.