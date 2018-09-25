Тверской суд Москвы сегодня решит вопрос о продлении ареста предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в Россию. Это первое продление ареста Андрею Ковальчуку в России, ранее он был заочно арестован Тверским судом и экстрадирован из Германии.

Следствие рассчитывает продлить срок ареста главному фигурантку дела об аргентинском кокаине. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.

Почти 400 килограммов наркотика были найдены в здании российского посольства в Буэнос-Айресе в декабре 2016 года. Правоохранители заменили кокаин на муку и установили в чемоданы GPS-трекеры. Позднее в Германии был задержан предполагаемый организатор контрабандной цепочки, бизнесмен Андрей Ковальчук. Кроме него, по делу проходят ещё пять человек — трое в России и двое в Аргентине. В сентябре «Интерфакс» сообщил, что в розыск объявили ещё двух человек — речь идёт о знакомых экс-сотрудников российского посольства.

Сам Ковальчук свою вину не признает и уверяет, что стал жертвой провокации.