Жителям района Богородское рекомендовали сегодня не выходить из дома без паспорта и предъявлять его при требовании
Жителям столичного района Богородское рекомендовали сегодня не выходить из дома без паспорта и предъявлять его при первом требовании полиции. К некоторым домам можно будет попасть лишь через контрольно-пропускные пункты. Как сказал «Эху» инспектор управы района Анатолий Ежов, это связано с учениями по линии МЧС.
Между тем на сайте управы района говорится, что это учения правоохранительных органов, они продлятся с 7 утра до 8 вечера и участие в них местных жителей не предполагается.
Комментарии1
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ugas 25 сентября 2018 | 06:53
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