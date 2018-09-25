Соцсеть Вконтакте передала следователям переписку пользователя, обвиняемого в экстремизме из-за анекдота про выборы

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Издание отмечает, что это первый публичный случай, когда фигурант дела заявил о чтении следователями его личной переписки. В пресс-службе Вконтакте подтвердили сайту TJournal, что передали данные Эдуарда Никитина следователям. При этом представители соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда. Следователи просят направить Никитина на принудительное лечение.