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05:07, 25 сентября 2018

Соцсеть Вконтакте передала следователям переписку пользователя, обвиняемого в экстремизме из-за анекдота про выборы

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Издание отмечает, что это первый публичный случай, когда фигурант дела заявил о чтении следователями его личной переписки. В пресс-службе Вконтакте подтвердили сайту TJournal, что передали данные Эдуарда Никитина следователям. При этом представители соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда. Следователи просят направить Никитина на принудительное лечение.

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