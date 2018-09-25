Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлят как минимум до конца 2024 года

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой. Там уточнили, что программа вошла в национальный проект «Демография», она рассчитана на семьи, в которых, начиная с 1 января этого года, родился второй или третий ребёнок.