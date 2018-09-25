КПРФ и ЛДПР могут наказать после успехов их кандидатов на региональных выборах
Они нарушили правила политической игры, по сути стали внесистемной оппозицией и теперь могут разделить её судьбу, — сказал газете «Ведомости» собеседник, близкий к администрации президента. Одной из ответных мер может стать отказ КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах.
Недовольство, в частности, вызвало поведение представителя ЛДПР Сергея Фургала, – сначала он обещал не вести избирательную капанию, согласился стать вице-губернатором, а затем выиграл выборы главы Хабаровского края. Кандидаты от ЛДПР также победил на выборах во Владимирской области. Успех представителя КПРФ в первом туре привёл к тому, что действующий глава Хакасии заранее оказался участвовать во втором, в Приморском крае, где конкурировали представители «Единой России» и КПРФ отменили результаты голосования.
Комментарии6
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za_stalina 25 сентября 2018 | 05:08
КПРФ копила силы и деньги. Наступит день и тогда.. Союз нерушимый...
nik213 25 сентября 2018 | 05:15
za_stalina: "КПРФ копила силы..."
А может плешивый ослаб?
kondrakr 25 сентября 2018 | 05:26
nik213: Он не столько "ослаб", сколько "поехал".
serge_moro 25 сентября 2018 | 05:29
nik213: Нужно записывать поименно всех судьей,которые стали преступниками вместе с Коротышкой и его режимом. Этих так называемых судьей должны судить настоящие судьи. Всю элиту ,включая депутатов, совет федерации, администрацию бандита Коротышки, генштаб армии ,всех мэров городов и губернаторов , всех кто выполнял преступные приказы бандитов ,необходимо судить независимым,свободным судом. Верю,уже скоро наступит то время,когда перед судом предстанут несколько десятков тысяч продажных мерзавцев и ответят за всю боль,горечь , страдания ,издевательства, убийства, липовые дела. Они твари должны ответить за весь геноцид российского народа.
pavlovsky 25 сентября 2018 | 05:26
Шулера обидедись. Их нагло обманули, воспользовавшись их наивностью!!!
ural444 25 сентября 2018 | 05:43
Никак центральная власть не поймет, что их время прошло...