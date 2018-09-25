КПРФ и ЛДПР могут наказать после успехов их кандидатов на региональных выборах

Они нарушили правила политической игры, по сути стали внесистемной оппозицией и теперь могут разделить её судьбу, — сказал газете «Ведомости» собеседник, близкий к администрации президента. Одной из ответных мер может стать отказ КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах.

Недовольство, в частности, вызвало поведение представителя ЛДПР Сергея Фургала, – сначала он обещал не вести избирательную капанию, согласился стать вице-губернатором, а затем выиграл выборы главы Хабаровского края. Кандидаты от ЛДПР также победил на выборах во Владимирской области. Успех представителя КПРФ в первом туре привёл к тому, что действующий глава Хакасии заранее оказался участвовать во втором, в Приморском крае, где конкурировали представители «Единой России» и КПРФ отменили результаты голосования.