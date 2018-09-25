ЕСПЧ принял жалобу Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине

ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката, представляющего интересы депутата и бывшего прокурора Крыма. Представители Поклонской, а также главы Крыма и председателя парламента республики подали жалобы в Европейский суд по правам человека после того, как Киев обвинил их в госизмене. Ответа по заявлениям Сергея Аксёнова и Владимира Константинова пока нет