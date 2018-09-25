ЕСПЧ принял жалобу Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине
ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на адвоката, представляющего интересы депутата и бывшего прокурора Крыма. Представители Поклонской, а также главы Крыма и председателя парламента республики подали жалобы в Европейский суд по правам человека после того, как Киев обвинил их в госизмене. Ответа по заявлениям Сергея Аксёнова и Владимира Константинова пока нет
Комментарии4
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sceptik 25 сентября 2018 | 04:36
это сюр какой-то
slovoidelo199 25 сентября 2018 | 04:43
замечательно! Феерично!
Больше ада! Больше Ада!!
"Маэстро урежте марш! Антракт негодяи!!" (с)
davi__koloradov 25 сентября 2018 | 04:50
предатели жалуются на государство, которое они предали. Дебилизм.
kochar 25 сентября 2018 | 05:15
Постепенно эмоции отходят и приходит реальность.
Вроде как не глупые,а в реальности просто самые обычные шкуры.