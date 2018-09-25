Госдума в окончательном чтении рассмотрит проект закона о наказании за нарушения, связанные с отменой митингов
Госдума сегодня в окончательном чтении рассмотрит проект закона о наказании за нарушения, связанные с отменой согласованных митингов. Как говорится в пояснительной записке, «в последнее время участились случаи недобросовестного использования права на проведение публичных мероприятий». Согласно законопроекту, в случае отмены митинга, организатор обязан уведомить власти и участников как минимум за день до акции. В заявке на митинг должна быть обязательно указана цель. В противном случае депутаты предлагают штрафовать на суммы от 5 до 100 тысяч рублей.
Комментарии2
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zemljanka 25 сентября 2018 | 04:10
Маразм.
condor00 25 сентября 2018 | 04:50
Пространство (сообщество) с многосторонним "движением" располагает к соблюдению установленных правил (читай - прежде к уважению интересов остальных участников сообщества). Как-то:
- уведомив власти о предполагаемом выходе, об отмене также необходимо уведомить.