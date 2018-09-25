Симоновский суд Москвы арестовал Алексея Навального на 20 суток

Это произошло в день освобождения политика из спецприёмника. На этот раз оппозиционера обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия, которое повлекло причинение вреда здоровью и имуществу. Новый арест связан с акциями 9 сентября против пенсионной реформы, лично Навальный в них не участвовал, в это время он отбывал 30 суток за нарушение правил проведения январского митинга.

В процессе знакомства с материалами, политик выразил уверенность в том, что теперь всё будут вести к уголовному делу, — сообщает Би-би-си.