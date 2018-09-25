Осуждённый в России Олег Сенцов получил звание почётного гражданина Парижа
Об этом в Твиттере сообщила мэр французской столицы Анн Идальго. По её словам, городской совет проголосовал за это решение единогласно. Мэр Парижа отметила, что город выступает за защиту личных свобод, выражения мнений и демократии.
Украинский режиссёр отбывает наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сегодня 135 день его голодовки.
Комментарии1
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zemljanka 25 сентября 2018 | 03:57
Людоедская власть уморила парня.
Освободите, подлецы, Сенцова.