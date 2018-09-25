Осуждённый в России Олег Сенцов получил звание почётного гражданина Парижа

Об этом в Твиттере сообщила мэр французской столицы Анн Идальго. По её словам, городской совет проголосовал за это решение единогласно. Мэр Парижа отметила, что город выступает за защиту личных свобод, выражения мнений и демократии.

Украинский режиссёр отбывает наказание по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сегодня 135 день его голодовки.