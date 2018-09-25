Правительство может предоставить налоговые льготы двум нефтеперерабатывающим заводам на Дальнем Востоке
Это Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и Косомольский НПЗ «Роснефти». Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости». По данным собеседников издания, ожидается, что премьер Дмитрий Медведев поручит Минфину, Минэнерго и другим ведомствам в течение месяца внести в правительство проект закона о корректировке налогового манёвра. Эксперты считают, что предложенные правительством меры помогут сдержать рост цен на автомобильное топливо в регионе.
Комментарии2
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zemljanka 25 сентября 2018 | 03:33
Химичат.
salut__521 25 сентября 2018 | 04:06
У пенсионеров льготы отобрали, миллиардерщикам раздали - по-фашистски разумно...