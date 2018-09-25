Правительство может предоставить налоговые льготы двум нефтеперерабатывающим заводам на Дальнем Востоке

Это Хабаровский НПЗ «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и Косомольский НПЗ «Роснефти». Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Ведомости». По данным собеседников издания, ожидается, что премьер Дмитрий Медведев поручит Минфину, Минэнерго и другим ведомствам в течение месяца внести в правительство проект закона о корректировке налогового манёвра. Эксперты считают, что предложенные правительством меры помогут сдержать рост цен на автомобильное топливо в регионе.