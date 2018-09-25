Россиянин, арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже, оказался администратором сайта Совета Федерации

Михаил Бочкарёв является ИТ-советником в верхней палате, сообщает со ссылкой на источники издание РБК. Вчера вечером МИД нашей страны сообщил, что в министерство был вызван посол Норвегии в Москве, которому заявили решительный протест в связи с арестом Бочкарёва. В ведомстве назвали обвинения «фальшивыми» и пригрозили последствиями. Сотрудник аппарата Совета Федерации находился в Осло по приглашению Европейского центра парламентских исследований, он участвовал в международном семинаре, подчёркивается в сообщении министерства.