Россиянин, арестованный в Норвегии по подозрению в шпионаже, оказался администратором сайта Совета Федерации
Михаил Бочкарёв является ИТ-советником в верхней палате, сообщает со ссылкой на источники издание РБК. Вчера вечером МИД нашей страны сообщил, что в министерство был вызван посол Норвегии в Москве, которому заявили решительный протест в связи с арестом Бочкарёва. В ведомстве назвали обвинения «фальшивыми» и пригрозили последствиями. Сотрудник аппарата Совета Федерации находился в Осло по приглашению Европейского центра парламентских исследований, он участвовал в международном семинаре, подчёркивается в сообщении министерства.
Комментарии7
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opiatnovyi63 25 сентября 2018 | 03:20
Что потерял госчиновник из преуспевающей скрепанутой России в загнивающей гейропе, что его потянуло туда?
slovoidelo199 25 сентября 2018 | 03:53
opiatnovyi63: ///Что потерял госчиновник из преуспевающей скрепанутой России в загнивающей гейропе, что его потянуло туда?//
могу ответить за него(возьму на себя смелость!)
айти-советник поехал ткуда потому как так скорость интернета больше - его туда этой повышеной скоростью просто вытянуло. Или затянуло. Вообщим это техническая накладочка...
splin2 25 сентября 2018 | 03:21
Какой у него серии паспорт?
zemljanka 25 сентября 2018 | 03:25
Бедолага.
Заблудился.
Туалет искал.
zemljanka 25 сентября 2018 | 03:28
Лилипутиных всем россиянам репутацию создали.
Брехуны и подлецы во власти - народам несчастье...
foma55 25 сентября 2018 | 03:27
Даже так?! Тогда точно шпион! Все сотрудники такого рода обязательно по совместительству штатные/внештатные агенты-шпионы КГБ.
horseraddish 25 сентября 2018 | 03:29
Ни дня без пиздюли