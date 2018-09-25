Премьер-министр Израиля опасается роста напряжённости в Сирии из-за поставки республике комплекса С-300
Свою позицию Биньямин Нетаньяху представил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер. По словам премьера Израиля, поставки «безответственным игрокам» повышают риски.
Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для усиления боеспособности Сирии после крушения в республике российского Ил-20 Дамаск получит зенитно-ракетный комплекс С-300. Самолёт был сбит неделю назад сирийскими ПВО. В Москве обвинили в случившемся Израиль.
Комментарии8
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ur_sus 25 сентября 2018 | 03:17
Россияне, вы заврались и заигрались в свои "войнушки".Все "бумеранги", которые вы со всей дури расшвыривали не глядя - возвращаются. Больно возвращаются. Но поскольку российская власть тупа, они не понимают траекторию полёта бумерангов.
ur_sus 25 сентября 2018 | 03:37
Смотрел сегодня российские "ток шоу". Что сказать? - убожество, ничтожество, растерянность, трусость. НО! - от всех РАЗИЛО пещерным антисеитизмом. Дарагие рассеянцы! Вы забыли, что есть Россия сегодня. Ваши понты, страшилки, пугалки и кричалки оставьте для разгона собственных пенсионеров (кстати, для этого вы САМИ и сбили свой ИЛ, чтобы переключить внимание "боевых" бабушек с Пупкина на евреев-проклятых). В Израиле вы НИКОГО и НИКОГДА уже не напугаете. стройте мост на Сахалин и меняйте плитку в Москве, любите Путина. Валите побыстрому из нашего огорода. Мы не Турция, "помидирами не отделаетесь" (в смысле останетесь без "мохнатых помидоров")
ur_sus 25 сентября 2018 | 04:04
Теперь без эмоций. Русские "клоуны-эксперды" соревновались в пересчетах "поблажек", которые Россия (якобы сделала) Израилю. По пунктам:
1 "отвели Иран от границы на Голанах" - такого тупого ЛИЦЕМЕРИЯ я от этих "совков" не ожидал. Да ВЫ же этот Иран к нм на Голаны и привели!!! Под вашим российским крылышком хизбаллушки-иранчики в сирии и загнездились!
2 "закрывали глаза на атаки...." - ещё смешнее: Россия ЛИЦЕМЕРНО передаёт оружие Асаду и ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА на переправку его далее хизбалле. вы просто НЕ ВИДИТЕ эти атаки, вы - импотенты
3 "передали останки солдат". Хорошо, может быть россияне забыли, сколько раз Израиль передавал вашим ничтожным "спецслужбам" информацию о терактах на вашей территории? Тут уж реч бы шла о куда более "свежих останках" россиян
Вывод прост: Израилю надо завязывать с этой "дружбой":
НИКАКОГО вам паломничества в Израиль
НИКАКОГО вам лечения в Израиле
НИКАКОЙ технической помощи
НИКАКИХ повышений квалификации в Израиле
НИЧЕГО!!! нам с вами-нациками не по-пути.
greying_eagle 25 сентября 2018 | 03:29
Путин, как всегда, повышет ставки, дает обезьянам еще большую гранату. Однако Россия уже и так заставила весь игорный стол фишками. Как бы не заиграигралась и не спустила все.
Когда Израиль будет уничтожать сирийский С-300 "сирийские офицеры", которые будут им управлять, присоединятся к тем 200-м пригожинским пацанам, атаковавщим курдов с американскими советниками. Это-же могут сделать и американцы, если им надо будет преподать очередной урок Асаду, а Трамп будет занят импичментом и не захочет усугублять своего положения.
zemljanka 25 сентября 2018 | 03:36
Власть на подлости хитра...
grashupfer 25 сентября 2018 | 03:38
Хорош трепаться, Биби! Пора уже проявить сознательность и таки отомстить за гибель пацанов - стереть нахрен всю сирийскую противовоздушку!)
salut__521 25 сентября 2018 | 03:58
Гимн путриотов:
Мы не пашем, не сеем, не строим,
Мы гордимся воинственным строем.
Мы фашистские врущие люди,
Израилю ничто не забудем!
al298 25 сентября 2018 | 04:02
повышает риски для кого?
для агрессора в лице израиля с его бомбардировками на территории соседней страны.
И это очень хорошо.
Агрессор должен знать что может получить возмездие.