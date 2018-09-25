Премьер-министр Израиля опасается роста напряжённости в Сирии из-за поставки республике комплекса С-300

Свою позицию Биньямин Нетаньяху представил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Рейтер. По словам премьера Израиля, поставки «безответственным игрокам» повышают риски.

Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что для усиления боеспособности Сирии после крушения в республике российского Ил-20 Дамаск получит зенитно-ракетный комплекс С-300. Самолёт был сбит неделю назад сирийскими ПВО. В Москве обвинили в случившемся Израиль.