Глава Хакасии Виктор Зимин утверждает, что стал беднее на посту губернатора

Он решил уйти из политики и заняться проектами, связанными с развитием Сибири. Об этом руководитель республики рассказал агентству ТАСС. В первом туре выборов губернатора Зимин, представлявший «Единую Россию» уступил кандидату от КПРФ, а за два дня до второго тура снял свою кандидатуру.