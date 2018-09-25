Глава Хакасии Виктор Зимин утверждает, что стал беднее на посту губернатора
Он решил уйти из политики и заняться проектами, связанными с развитием Сибири. Об этом руководитель республики рассказал агентству ТАСС. В первом туре выборов губернатора Зимин, представлявший «Единую Россию» уступил кандидату от КПРФ, а за два дня до второго тура снял свою кандидатуру.
Комментарии1
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tks 25 сентября 2018 | 02:38
Люди добрые! Не проходите мимо! Если вы паче чаяния, увидите где-либо холодильник, а а нём - удавившуюся на собственном галстуке (с символикой ЕдимРоссию) мышь, то знайте!! Это некто Зимин не вынес невыносимой лёгкости губернаторского бытия!