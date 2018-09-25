Госдума сегодня рассмотрит вопрос об увеличении штрафов за выращивание конопли

В документе фигурируют и другие наркотические растения. С предложением выступил парламент Кабардино-Балкарии. Авторы документа отмечают, что в республике, как и в некоторых других регионах, благоприятные условия для выращивания. Штрафы для тех, кто на своём участке вовремя не уничтожил дикорастущую коноплю, предлагают увеличить более чем вдвое – до 4 тысяч для граждан и до 100 тысяч для юридических лиц, сообщает агентство ТАСС.