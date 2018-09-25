Соцсеть Вконтакте передала следователям личную переписку Эдуарда Никитина, обвиняемого в экстремизме за публикацию анекдота. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на материалы дела. Издание отмечает, что это первый публичный случай, когда фигурант дела заявил о чтении следователями его переписки. В пресс-службе Вконтакте подтвердили сайту TJournal, что передали данные следователям. При этом представители соцсети подчеркнули, что сделали это по решению суда. Эдуарду Никитину из-за анекдота про выборы вменяют разжигание межнациональной розни. Следователи просят направить его на лечение в психдиспансер.