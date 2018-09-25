Алексей Навальный снова арестован, на этот раз на 20 суток

. Таким образом, он проведёт в спецприёмнике 50 дней подряд. Политика задержали вчера утром, как только закончился срок его ареста, назначенного за акцию «забастовка избирателей», организованную в январе. Новое административное дело связано с митингами 9 сентября против пенсионной реформы. Политика признали виновным в нарушениях правил проведения митинга, которые повлекли причинение вреда здоровью или имуществу. Решение вынесла судья Симоновского суда Москвы Елена Армяшина. Представляя свою позицию, Навальный сказал, что новое дело сфабриковали, чтобы в дальнейшем возбудить уголовное производство по статье о неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях, передаёт ВВС.