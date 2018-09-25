Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич признан игроком года по версии ФИФА

До сих пор, начиная с 2008-го, эту награду получал или Криштиану Роналду или Лионель Месси. Лучшим тренером назван Дидье Дешам – он работает со сборной Франции. Лучший вратарь – бельгиец Тибо Куртуа, выступающий за «Реал». Гол года – мяч, заброшенный нападающим «Ливерупуля» Мохаммедом Салахом в ворота «Эвертона» в прошлом декабре.