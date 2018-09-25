Операторов поисковых систем с сегодняшнего дня будут штрафовать за выдачу ссылок на запрещённые сайты
Вступил в силу соответствующий закон, сообщает агентство ТАСС. За нарушения предусмотрены штрафы до семисот тысяч рублей.
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Вступил в силу соответствующий закон, сообщает агентство ТАСС. За нарушения предусмотрены штрафы до семисот тысяч рублей.
Комментарии4
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mosser 25 сентября 2018 | 01:20
Ха ха
eniro 25 сентября 2018 | 01:54
Свершилось! Всего-то 5500 сайтов. Ну, и как распилить эти денежки? Неужели неучтенный доход?
alena01 25 сентября 2018 | 01:55
Да уж штрафовали бы уже за непросмотр телевизора...
И недостаточное употребление алкоголя и пальмового масла...
com30 25 сентября 2018 | 02:39
alena01:
Ничего, уже не долго осталось до того момента, когда вернутся к совковой практике, насильственной подписки на пропагандонские издания: "Правда, "Известия", "Труд" "Комсомольская правда", посещений в после рабочее время политсобраний, встреч с лектором райкома, коллективного просмотра программы "Время", а увиливающих от просмотра и слушания "правильной" трактовки "новостей", будут штрафовать и лишать премии, злобных нарушителей увиливающих от пропаганды, будут понижать в должности, а тех кого уже больше некуда понижать, начнут ставить "на карандаш" в КГБ-ФСБ.
Исход этой практики известен, но исходя из новых реалий любопытен, ведь тогда все было государственное, а сейчас не то что предприятия, а даже "Комсомолка" частная буржуйская газетенка.))
Цирк должен получится смешным.