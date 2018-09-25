Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста предполагаемому организатору контрабанды кокаина из Аргентины

Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста предполагаемому организатору контрабанды кокаина из Аргентины в Россию. Андрей Ковальчук находится в изоляторе «Матросская тишина». Как говорит защита, он считает себя жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб.

12 чемоданов, в которых находилось почти 400 килограммов наркотиков, нашли на территории российского посольства в Аргентине почти два год назад. Об этом стало известно в начале нынешнего года. В рамках дела были задержаны шесть человек.