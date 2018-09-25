В Москве под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово подбросили свиную голову с воткнутым в неё ножом

В Москве неизвестные подбросили под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово свиную голову с воткнутым в неё ножом. Об этом сама Надежда Загордан сообщила в Фэйсбуке. По её словам, такую же голову подкинули под дверь квартиры, где живут её родственники. Депутат связала это с расследованиями, которыми она занимается. Загордан рассказала, что летом уже обращалась в правоохранительные органы после того, как неизвестные разбили стекло её автомобиля и залили машину кислотой. Депутат говорит, что уголовное дело до сих пор не завели.