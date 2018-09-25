В Москве под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово подбросили свиную голову с воткнутым в неё ножом
В Москве неизвестные подбросили под дверь квартиры муниципального депутата района Измайлово свиную голову с воткнутым в неё ножом. Об этом сама Надежда Загордан сообщила в Фэйсбуке. По её словам, такую же голову подкинули под дверь квартиры, где живут её родственники. Депутат связала это с расследованиями, которыми она занимается. Загордан рассказала, что летом уже обращалась в правоохранительные органы после того, как неизвестные разбили стекло её автомобиля и залили машину кислотой. Депутат говорит, что уголовное дело до сих пор не завели.
Комментарии6
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vladislav 25 сентября 2018 | 01:13
Зашибись! А Навального тем времнем снова в кутузку. Алло, Гарант, бл...ин!
polikarpich 25 сентября 2018 | 01:42
vladislav: Вот он и гарантирует бандитский беспредел при поддержке и одобрении властей, без всяких шансов на защиту.
И это ещё только цветочки, вернее, даже бутоны.
tks 25 сентября 2018 | 02:05
vladislav: Гарант очень занят: сей талант ищет Casus Belli с евреями, подходящий вариант!
bel_medved 25 сентября 2018 | 01:40
Гарант, похоже, ушел в астрал. Ни один приказ, ни одно обещание не выполняется. Ничем не управляет. Играет бровями по телевизору или дряблые мослы показывает, когда прикажут. Зицпредседатель ВВХ. Отличается от зицпредседателя Фунта тем, что до суда не доживет.
tks 25 сентября 2018 | 02:07
bel_medved: Это Вы зря: Гарант похоже, в Крестовый Поход (КрестПох) против еврейского государства собирается!
tks 25 сентября 2018 | 02:03
Скрепанутые опарыши - птенцы путинского гнездовья!