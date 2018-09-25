Алексея Навального арестовали ещё на 20 суток
Он возвращается в спецприёмник, откуда вышел вчера утром. Решение вынесла судья Симоновского суда Елена Армяшина. На этот раз политика обвинили в нарушении правил проведения публичного мероприятия, которое повлекло причинение вреда здоровью и имуществу. Новый арест связан с акциями 9 сентября против пенсионной реформы, лично Навальный в них не участвовал, в это время он отбывал 30 суток за нарушение правил проведения январского митинга.
В процессе знакомства с материалами, политик выразил уверенность в том, что теперь всё будут вести к уголовному делу, — сообщает Би-би-си.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neprostotak 25 сентября 2018 | 01:09
«. . .заседание проходило в отсутствие адвокатов Навального»
===========================================================
Одной фразой всё сказано!
Так где фашистский режим? В Украине, где адвокаты Януковича не помещаются в зале суда или в РФ?!?
. . .
Хотя. . . самые упоротые ИMБИЦИЛЬI, размахивая Власовско-фашистской колорадкой видя по телеку бульдозер давящий пармезан и пускаю по бороде слюни, всё равно будут скулить, что фашизды в Украине, потому что там бывают факельные шествия.
beregov_net 25 сентября 2018 | 01:33
neprostotak: Ненависть к Украине у русских это зависть , так жена ненавидит мужа , когда он уходит к другой
esol 25 сентября 2018 | 01:40
beregov_net: хохлы, тут новость про подвального
beregov_net 25 сентября 2018 | 01:49
esol: хохол у тебя между ног , я белорус , он украинец
irdo 25 сентября 2018 | 01:14
Охренеть.Арестовали за акцию, в которой он не участвовал, потому что был под арестом.
То есть, в прямом смысле, за мыслепреступление.
Чистый Оруэлл.
mosser 25 сентября 2018 | 01:23
Путин и его банда-убийцы!
beregov_net 25 сентября 2018 | 01:30
Не могу понять чего власть добивается ? Пока получается пиар Навального , при чём отличный пиар , узник совести , полит.заключённый , они прославить его хотят или что ?