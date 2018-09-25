В Москве пройдет прощание с деканом исторического факультета МГУ Иваном Тучковым

Он скончался на 63-м году жизни.

Гражданская панихида памяти Ивана Тучкова начнется в 9 часов в главном здании МГУ в холле Дома культуры. На 11 часов запланировано отпевание в Храме Космы и Дамиана в Столешниковом переулке, а на 14 – прощание в Митинском крематории на Пятницком шоссе.

Декан исторического факультета МГУ умер в прошлую субботу. Ему было 62 года. Тучков работал на истфаке столичного университета с 1981-го, после окончания аспирантуры. Кафедру всеобщей истории искусства он возглавил в 2007-м. Параллельно читал курсы лекций на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете. Тучков – доктор искусствоведения, специализировался на искусстве итальянского Возрождения

Тучков возглавлял исторический факультет МГУ с 2015 года.