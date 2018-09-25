В московском районе Богородское на завтра объявлены тактико-специальные городские учения
Как сообщается на сообщается на сайте управы, при выходе из дома жителям следует взять с собой паспорт и предъявлять его по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Хотя участие жителей района в мероприятиях не предполагается, пройти с 7-ми утра и до 8-ми вечера к некоторым домам и обратно можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Москвичей попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам.
Комментарии13
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mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 00:14
А помимо паспорта нужно ли получать пропуск для выхода на улицу и разрешение от органов госбезопасности?
Пора ввести такую практику по всей стране.
А то народонаселение расслабилось, ходит по улицам когда захочет, да ещё и не строем!
И это в то время, когда коварный враг не дремлет.
danko_durka 25 сентября 2018 | 00:29
mikhail_spb_: вроде, вероятно, наверное, мильтоны, пролонгация, кадырка, профиндосить. Тролль юморной.
eniro 25 сентября 2018 | 00:39
mikhail_spb_:... и, под видом учений", закладывает мешки с "сахаром", как в 99г. в Рязани.
ulagai 25 сентября 2018 | 00:15
Новые концлагерные технологии.
kondrat_vlad 25 сентября 2018 | 00:47
ulagai: Неужели отрабатывают технологии по созданию гетто??
Технология высылки несогласного населения и временного поселения в помещениях стандартного барачного типа ГУЛЛАГ "Бухенвальд".
Всем жителям срочно обозначить себя как "непутинца" белой звездой на рукаве, и на левой стороне одежды.
pusin_patriot 25 сентября 2018 | 00:20
Про свободу перемещения в Конституции кто-нибудь из них вообще читал?
А так же собственный их же закон о полиции, в каких случаях они вообще могут обратиться к гражданам с какими-то там "требованиями" и проверкой документов в частности?
Почему никакие правозащитники не привлекают их к ответственности за это?
Превышение служебных полномочий. Когда уже начнут писать заявления на незаконные действия?
pusin_patriot 25 сентября 2018 | 00:27
p.s.
Обычно под такие "учения" контора проводит отработку по реальной угрозе уровня толпа бородатых с тонной стрелково и взрывчатых. Так что, в дополнении, лично я бы порекомендовал вообще не выходить завтра на улицу в указанном районе проведения спецоперации, у кого есть такая возможность. Или смотаться оттуда вообще рано-рано утром.
bond000007 25 сентября 2018 | 00:23
Начинается?
pusin_patriot 25 сентября 2018 | 00:31
bond000007: Завтра посмотрим что там было. Но затравочку закинули прямо таки неслабую. Вот теперь можно реально бояться после таких предупреждений о проведении подобных "учений".
Это уровень спецоперации, боевых действий и блокады с КПП.
drtomsky 25 сентября 2018 | 00:39
Дегенерат в Кремле - дегенераты на местах. Как же все это достало. Сумасшедший дом вместо страны.
irinakingsize1 25 сентября 2018 | 00:40
Такое впечатление, что вся страна купила попкорн и сидит наблюдают, как один дед за собственной кукухой гоняется
vladimirbelarus 25 сентября 2018 | 00:41
Фсем построитЬся у стенка! Рюки за голофу! Мы фас сейчас бутем немножко стрелит! Или стреляйт! Прифыкайте, суки!
salut__521 25 сентября 2018 | 00:45
Смутно смахивает на тренировку по депортации москвичей нефашистского характера в места не столь отдалённые...