В московском районе Богородское на завтра объявлены тактико-специальные городские учения

Как сообщается на сообщается на сайте управы, при выходе из дома жителям следует взять с собой паспорт и предъявлять его по первому требованию сотрудников правоохранительных органов. Хотя участие жителей района в мероприятиях не предполагается, пройти с 7-ми утра и до 8-ми вечера к некоторым домам и обратно можно будет только через контрольно-пропускные пункты. Москвичей попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам.