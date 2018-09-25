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00:03, 25 сентября 2018

Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300

Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства.

Решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 «адекватно сложившейся ситуации», подчеркнул Владимир Путин во время переговоров со своим израильским коллегой. Оно направлено на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии, заявил президент. По его словам, Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля неделю назад стали основной причиной крушения российского самолета Ил-20. Между тем, в США считают большой ошибкой планы России по поставке Дамаску С-300. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, это приведет к «значительной эскалации» напряженности в регионе. Он призвал Москву пересмотреть этот шаг. Ранее стало известно, что Россия приняла решение о поставках С-300 армии Башара Асада после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель Ил-20 от огня сирийского комплекса ПВО.

Напомним, что в результате крушения российского самолета погибли 15 человек. Израильская сторона утверждает, что ответственность за трагедию несут военные сирийской армии

Комментарии

22

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mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 00:17


Интересно, сколько бомб или ракет потребуется израильтянам или американцам, чтобы разнести в клочья эту зенитку?
Жалко ведь будет, наш народ создавал её своим трудом.

zemljanka 25 сентября 2018 | 00:33

А у нашего цапка - ржавая красная кнопка...

zemljanka 25 сентября 2018 | 00:35

Не первый раз
Бомбанут до пункта Б
Лилипутин указал.

tks 25 сентября 2018 | 00:53

zemljanka: КЛОПка у него ржавая, а не кнопка. Но и это не мешает упырю кровушку сосать...

justcurious 25 сентября 2018 | 00:59

mikhail_spb_: Надеюсь, что российским военным хватит ума держаться подальше от поставленного оружия - никому у нас не хотелось бы трупов граждан РФ.

novyrusich 25 сентября 2018 | 00:19

Дураки дают идиотам более мощное оружие после того как более слабым они их отдубасили.
С чего бы это? Что разве дураки не понимают что они делают?
Проблема в том, что скорее всего сами дураки себя и отдубасили и теперь как-то выкручиваются перед самими союой.
Ведь больше никто им не верит.

bl 25 сентября 2018 | 00:20


Школьная задача: сколько российских самолетов должны сбить сирийцы, чтобы получить зенитные комплексы С-400, если за один сбитый российский самолет им дают С-300?
Иван Д

tks 25 сентября 2018 | 00:58

bl: Мой вариант ответа: 100, поскольку если от с-200 до с-300 дистанция в один поражённый самолет, то от с-300 до с-400 их должно быть ровно 100, поскольку все очень суперсовременное! Причем задачу сильно облегчает то обстоятельство, что поскольку асадиты-зенитчики существа исключительно одаренные, то в счет попадет абсолютно любой пилотируемый летательный аппарат!

salut__521 25 сентября 2018 | 00:21

// По его словам, Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля неделю назад стали основной причиной крушения российского самолета Ил-20//

Похоже, фюрер произошёл не от обезьяны, как все остальные граждане, а от осла. Совсем уже не соображает...

ivan14 25 сентября 2018 | 00:24

Боюсь инцидент с самолетом произошёл по чьемуто сценарию , упрекать израильтян что они спрятались за российский самолёт верх цинизма Израиль и Россия по разные линии фронта . Это провокация имеет одну цель получить контроль над небом Сирии ценою в пятнадцать жизней российских военных в противном случае врядли США позволили бы России поставки С-300 теперь Российское руководство имеет моральные основания

beobachter 25 сентября 2018 | 00:25

Если вина Израиля в том, что его лётчики подставили Ил-20 под огонь С-200, то по логике Путина надо поставить Асаду С-300, чтобы что? Чтобы Асад мог с большей вероятностью попадать в подставляемый российский самолёт?

(комментарий скрыт)

antiput2000 25 сентября 2018 | 00:28

Надо говорить прямо: именно действия Путина привели к гибели российских служащих. ВТ

viktorova 25 сентября 2018 | 00:31

/..Оно направлено на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии, заявил ... Пу/

Какой заботливый през пу.
Может лучше на самом деле вывести всех военнослужащих из Сирии для «предотвращения потенциальной угрозы жизни», а не запихивать их в войну...

oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 00:32

Похоже, что гуляя по тайге Шойгу таки скормил один из найденных грибов Путину. Или очередной борт из Аргентины прилетел.

irinakingsize1 25 сентября 2018 | 00:34

__Слушай, Беня, я тут задумал Асаду С-300 поставить. Что скажешь?
__Вова, ты чёёёё....???!!! Они ж у тебя только по своим пуляют
__ А тебе, Беня, не один хрен? Это наши С-300 - по кому хотят, по тому и пуляют

justcurious 25 сентября 2018 | 00:43

В награду за сбитый разведчик и 15 убитых граждан РФ любимый национальный лидер РФ собирается подарить Асаду ещё больше зенитных ракет? Это бред, или кто-то спятил?

piter_ug 25 сентября 2018 | 00:44

Вот даже нет никакого сомнения, что если эта страшилка будет мешать планам Израиля по защите своего государства, то она будет уничтожена.

maestro_air 25 сентября 2018 | 00:44

А что Россия вообще делает у границ Израиля?

zollendorf 25 сентября 2018 | 00:45

Какие С300, С400 или С800 должна оттаранить русня туда чтобы портки наконец осознали, что весь их хлам может достать только такой же хлам - то есть российские же летающие лоханки.
Слава Богу, что не дает Он ума лживым отморозкам.

tks 25 сентября 2018 | 00:50

Обратите внимание, господа-товарищи, раньше, никогда не говорилось про Израиль с употреблением различных сочетаний слова "еврейский". Всегда говорились различные сочетания со словом "израильский". Симптоматично, однако.

oleg_kievlyanin 25 сентября 2018 | 00:58

tks: //Обратите внимание, господа-товарищи, раньше, никогда не говорилось про Израиль с употреблением различных сочетаний слова "еврейский". //

Да уж, даже не сионистский. Наверное думают, что тонко подлели. А может просто колхозникам новые методички раздали, где Океания всегда воевала с Остазией.
У вождей Атлантиды на почве не совсем удачных выборов в регионах видимо произошла редукция мании величия. Раньше они воевали не с Грузией и Украиной, а в их лице с самими США и Западом, не меньше! Теперь согласны на врага калибром поменьше, на "малого Сатану"- на Израиль.

delovoy_podolsk 25 сентября 2018 | 00:57

Возможно в новых с-300 обновлена система опознания "свой-чужой" и эти системы ПВО действительно не будут видеть российские самолёты, соответственно и нацеливаться на них. Это возможно обезопасит самолёты ВВС России. Но ВВС Израиля будет просто вынуждено уничтожать эти более совершенные системы ПВО, поскольку они реально опасны для их самолётов и всех остальных самолётов мира. С-300 это очень мощная система. Вопрос пока только один. Есть ли уверенность в том, что именно трагедия с гибелью 15 офицеров заставила Путина дать в руки Асада такую систему, или это была подуманная провокация для давно запланированного появления в Сирии стратегического комплекса ПВО С-300? Если передача комплекса с американцами согласована, значит штаты летать или не собираются, или... у них есть что-то другое, что летает, но с-300 его не видит.

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