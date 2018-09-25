Лидеры России и Израиля обсудили поставки в Сирию комплексов ПВО С-300

Во время телефонного разговора Владимир Путин пояснил Беньямину Нетаньяху, что снабжение Дамаска вооружением является в том числе ответом на действия еврейского государства.

Решение о поставках Сирии зенитных комплексов С-300 «адекватно сложившейся ситуации», подчеркнул Владимир Путин во время переговоров со своим израильским коллегой. Оно направлено на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, находящихся в Сирии, заявил президент. По его словам, Москва исходит из того, что именно действия ВВС Израиля неделю назад стали основной причиной крушения российского самолета Ил-20. Между тем, в США считают большой ошибкой планы России по поставке Дамаску С-300. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, это приведет к «значительной эскалации» напряженности в регионе. Он призвал Москву пересмотреть этот шаг. Ранее стало известно, что Россия приняла решение о поставках С-300 армии Башара Асада после того, как Москва возложила на Израиль ответственность за гибель Ил-20 от огня сирийского комплекса ПВО.

Напомним, что в результате крушения российского самолета погибли 15 человек. Израильская сторона утверждает, что ответственность за трагедию несут военные сирийской армии