Алексей Навальный арестован на 20 суток

Судья Симоновского суда Елена Армяшина признала его виновным в нарушениях при организации акции против пенсионной реформы 9 сентября. В результате была повреждена полицейская машина, говорится в материалах дела. Сама акция не была согласована с мэрией. Но Навальный в ней не участвовал, поскольку отбывал административный арест – 30 суток – за несогласованное шествие «Забастовка избирателей», которое прошло в начале года. Накануне рано утром его задержали на выходе из спецприемника, когда закончился срок этого ареста. В ходе заседания впонедельник оппозиционный лидер назвал новое административное дело против него сфабрикованным.

Это заседание проходило в отсутствие адвокатов Навального, хотя он просил по этой причине перенести слушания.