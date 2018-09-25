Алексей Навальный арестован на 20 суток
Судья Симоновского суда Елена Армяшина признала его виновным в нарушениях при организации акции против пенсионной реформы 9 сентября. В результате была повреждена полицейская машина, говорится в материалах дела. Сама акция не была согласована с мэрией. Но Навальный в ней не участвовал, поскольку отбывал административный арест – 30 суток – за несогласованное шествие «Забастовка избирателей», которое прошло в начале года. Накануне рано утром его задержали на выходе из спецприемника, когда закончился срок этого ареста. В ходе заседания впонедельник оппозиционный лидер назвал новое административное дело против него сфабрикованным.
Это заседание проходило в отсутствие адвокатов Навального, хотя он просил по этой причине перенести слушания.
Комментарии30
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mikhail_spb_ 25 сентября 2018 | 00:10
Судьихе рано или поздно придётся отвечать за этот "суд" и за приговор, который она вынесла.
И пусть потом не лопочет, что она просто выполняла приказ начальства.
boal 25 сентября 2018 | 00:14
mikhail_spb_: Ну да, ответить за такое нужно данной мадам
gosha27 25 сентября 2018 | 00:20
boal: Навальному ,как рецедивисту,как имеющему условный срок ,надо давать не 20 судок,а полный срок за его преступления!
Человек не встал на путь исправления,не осознал,что занимается противоправными делишками,поэтому должен нести ответственность,согласно закона РФ!!!
Почему ему какие то привилегии??? Воров сажают,убийц сажают,а этот что??? лучше ???
Закон он суров,но он закон!!! и никакие навальные не должны его нарушать!!!
tks 25 сентября 2018 | 00:27
gosha27: Дяденька, вы - полудурок, дурак или придурок? или просто кретин 27 лет от роду?
pretender__ 25 сентября 2018 | 00:29
tks: Нет, он в 45 думает на пенсию слезет, наивный.
mariner 25 сентября 2018 | 00:41
tks: Давайте дадим этому человеку шанс. Быстрей всего, это молодой человек, подверженный госпропаганде, и пока ещё не успевший разобраться в "трудных вопросах современности". Но если он на этом сайте, думаю, что положительная динамика возможна.
tks 25 сентября 2018 | 00:46
mariner: Согласился бы с Вами, если бы это Существо хотя бы своими словами говорило, а не "штампами с барского плеча". Надежда на прогресс возможна только по отношению к кадрам, с хоть какими то намёками на рефлексию...
zemljanka 25 сентября 2018 | 00:28
gosha27: продажная армяшина получает за свою подлость миллион в месяц
А пригожинских тролли сколько за свою подлость ?
mosser 25 сентября 2018 | 00:54
gosha27: путин - убийца, но пока не сидит!
sagen 25 сентября 2018 | 00:34
mikhail_spb_: Не в этой судье дело. В интернете есть фотография ухоженной могилы Блохина, самого знаменитого сталинского палача. Он лично расстрелял что-то около двадцати тысяч человек. Словами, табличками и прочей фигней это дело не исправить. К совести взывать нечего и некого. Зло в России не наказуемо.
parasuk_ 25 сентября 2018 | 00:10
Прекрасная новость, навальный возвращается домой к внимательным надзирателям и любящим сокамерникам. Хомки, а слабо голодовку объявить пока вашего кумира не отпустят?
irinaapril 25 сентября 2018 | 00:33
parasuk_: вы думаете, за ваш холуяж вам ротенберги да тимченко хотя бы объедки со своего стола кинут?
mosser 25 сентября 2018 | 00:58
irinaapril: вротенберги, хи
sceptik 25 сентября 2018 | 00:10
Вот такая вот дуэль, понимаешь...
bl 25 сентября 2018 | 00:17
Опять Навальный коварно спрятался в тюрьме от честного гвардейца Золотова, рубаки и дуэлянта.
parasuk_ 25 сентября 2018 | 00:20
bl: Зато никто не скажет, что под юбкой у жены отсиделся.
tks 25 сентября 2018 | 00:25
Putlerismus Ordinaris Vulgaris.
pretender__ 25 сентября 2018 | 00:27
Армяшина - проводница Путинского кривосудия?
nestormihnenko 25 сентября 2018 | 00:28
Генерал к дуэли не успел подготовиться и попросил отсрочку ещё на 20 суток.
irinaapril 25 сентября 2018 | 00:31
А что, кто-то хоть на йоту сомневался, что судья вынесет такой приговор?Разве у нас есть независимый суд?
arisha_petrovna 25 сентября 2018 | 00:31
Сволочи.
mariner 25 сентября 2018 | 00:33
Судья Армяшина взяла "грех на душу", принимая несправедливое решение. Ах, если бы судьи в России были бы честные - они могли бы многое сделать...
salut__521 25 сентября 2018 | 00:37
Учитывая всё увеличивающееся количество судейских остолопов, разменивающих совесть на миску с похлёбкой от фюрера, поневоле задумываешься, а хватит ли в будущем на всех мерзавцев и мерзавок крепких осин, или стоит подумать о фанарном резерве?..
mosser 25 сентября 2018 | 01:00
salut__521: я думаю найдём, и всех найдем
bel_medved 25 сентября 2018 | 00:38
Сообщить Браудеру фамилию проститутки-судьи для занесения в список Магнитского.
evgenyi 25 сентября 2018 | 00:45
Идёт человек по городу--видит вывеску "часы".спускается в подвал .а там делают обрезание.он спрашивает " у вас делают обрезание? " " Да! " А почему на вывеске часы?? А чтобы вы хотели ,что там висело ?Сссыт властишка.
mosser 25 сентября 2018 | 00:52
А что за беспредел! Все и за все суки ответите! Эта власть умоется кровью! И все ее холуи!
wasielna 25 сентября 2018 | 00:53
Вражины-компродоры проводят АНТИНАРОДНУЮ "реформу", провоцируют беспорядки, а Навальный, как Обама, во всем виноватый.
litmaral 25 сентября 2018 | 00:55
нарушение всех норм права, нет в стране суда
kvadrat48 25 сентября 2018 | 00:58
Ну вот что твари издеваются? Вряд ли Навального запугают. Не на того напали.