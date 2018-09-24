Суд арестовал на 20 суток Алексея Навального, задержанного при выходе из спецприемника

Симоновский районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 20 суток. Его признали виновным по части 4 статьи 20.2 КоАП (действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу), передает «Медиазоны».

Политик просил перенести заседание, так как в суд не смогли приехать его защитники. Судья Елена Армяшина отклонила это ходатайство. Навальный также просил допросить свидетелей, но судья решила, что оснований для этого нет.

Навального задержали сегодня утром на выходе из спецприемника, где он пробыл 30 суток. Это наказание ему назначили за повторное нарушение правил публичных мероприятий (часть 8 статьи 20.2 КоАП). Этот протокол составили из-за акции 28 января в поддержку «забастовки избирателей».

Пока Навальный отбывал 30 суток ареста, глава Нацгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором вызвал политика на дуэль и пообещал сделать из него «отбивную». Таким образом Золотов ответил на расследование ФБК о закупках продовольствия для Нацгвардии. В перерыве в суде журналистка спросила у Навального, будет ли он отвечать Золотову. Политик сказал: «Посмотрю видео, буду отвечать».