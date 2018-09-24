Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за укрепление границы с Украиной. Он предложил увеличить число пограничников, но при этом добавил, что бездумного повышения их количества быть не должно. Лукашенко обвинил Украину в том, что оттуда «идут беды для Белоруссии», в том числе поставки оружия.

Белорусский президент и раньше поднимал тему усиления мер безопасности на границе с Украиной и связывал это, в первую очередь, с вооруженным конфликтом на востоке соседнего государства.