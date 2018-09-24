Александр Лукашенко выступил за укрепление границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за укрепление границы с Украиной. Он предложил увеличить число пограничников, но при этом добавил, что бездумного повышения их количества быть не должно. Лукашенко обвинил Украину в том, что оттуда «идут беды для Белоруссии», в том числе поставки оружия.
Белорусский президент и раньше поднимал тему усиления мер безопасности на границе с Украиной и связывал это, в первую очередь, с вооруженным конфликтом на востоке соседнего государства.
Комментарии8
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fresh_breeze 24 сентября 2018 | 23:16
"Лукашенко обвинил Украину в том, что оттуда «идут беды для Белоруссии», в том числе поставки оружия."
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Бацька, а куды ж девать то оружие, когда свои его уже не покупают, даже за гроши??? Все украинские громадяне, кто с приходом в их страну европейского счастья, осознали, что оружие не роскошь, а необходимость, давно прибарахлились.
Но куда девать остальное???
Невидимая рука рынка перстом своим указательным показала украинским экспортёрам чёрных стволов одно из направлений для сбыта; догадайтесь, Александр Григорьевич, яка крайина там находится.
edyunia 24 сентября 2018 | 23:55
fresh_breeze: \\Бацька, а куды ж девать то оружие\\
Бацьке, впрочемь как и украинцам, необходимо укреплять свои границы с РФией, исходя из последних событий фурункул называемыйся РФ в ближайшем времени должен прорваться и весь гной будет растекатся по разным сторонам.
ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 23:17
Правильно старый пердун боится, знает, чурка нерусская, откуда дует Ветер Свободы.
turrinn 24 сентября 2018 | 23:22
/что оттуда «идут беды для Белоруссии»/
похоже, снова добра получил, от вована...)
kostia1971 24 сентября 2018 | 23:26
Лукашенко обвинил Украину в том, что оттуда «идут беды для Белоруссии»
Встретился батька с путиным,и сразу от Украины пошли беды для Беларусии.
Придётся Раше раскошелиться, лукашенко просто так(бесплатно) говорить не станет.
alexsokoll 24 сентября 2018 | 23:50
kostia1971:
Странно, что нищие бандеры раскошеливаются на встречу порося с трампом.
Нет?
oleg_kievlyanin 24 сентября 2018 | 23:53
Лукашенко по примеру Путина ушел в астрал.
grazschdanin 25 сентября 2018 | 00:01
Лукашенко обвинил Украину в том, что оттуда «идут беды для Белоруссии», в том числе поставки оружия.
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Украина токсична для соседей.