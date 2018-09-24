Новый арест по делу о шпионаже в России

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца Евгения Янко. Об этом «Интерфаксу» рассказали в самой инстанции. Суть обвинения и данные о личности арестованного там предоставить отказались, сославшись на секретные материалы дела. Между тем издание «Медуза» писало в августе об осужденном по делу о педофилии жителе Севастополя Евгении Янко, который теперь проходит по делу о госизмене.