Новый арест по делу о шпионаже в России
Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца Евгения Янко. Об этом «Интерфаксу» рассказали в самой инстанции. Суть обвинения и данные о личности арестованного там предоставить отказались, сославшись на секретные материалы дела. Между тем издание «Медуза» писало в августе об осужденном по делу о педофилии жителе Севастополя Евгении Янко, который теперь проходит по делу о госизмене.
Комментарии3
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olban82 24 сентября 2018 | 23:11
Судя по статьям - явно правозащитник. Ученик Буковского, соратник Дмитриева.
kondrat_vlad 24 сентября 2018 | 23:36
Педофил, теперь ясно с кем и как он сотрудничал. Член Едра, истинный путинец-заднего привода. Видимо с Владимвладимычем повоздорил из за позы!! Вот и вышла государственная тайна, никто же не знает какого мальчика целует в животик Путин сегодня.
nigelliri56 24 сентября 2018 | 23:43
Шпионы там, шпионы здесь.
Без них ни встать, без них ни сесть. [c]