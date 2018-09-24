В Петербурге после обысков ФСБ уволилось руководство городского Дома молодежи
Как сказали «Фонтанке» в комитете по молодежной политике, претензий к работе директора дома и двух его заместителей не было.
Федеральная служба безопасности провела обыски в этой организации минувшим летом. Сообщалось, что это было связано с делом о госконтрактах на организацию молодежных мероприятий. Источники «Фонтанки» утверждают, что в увольнении руководства Дома молодежи были заинтересованы именно силовики.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 23:13
Чего там чекисты рылись?
Хотят отжать себе дом молодёжи?
pusin_patriot 24 сентября 2018 | 23:36
mikhail_spb_: Наверное всё проще, не патриотично воспитывали, никаких тебе дядя вова мы с тобой, черно-коричневых лент и вылазками в лес на разбор калашей с полосой препятствий под соотв. речёвки.
Мир, Май, труд здесь теперь война, зима и рабство. "Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны".
danko1 24 сентября 2018 | 23:39
mikhail_spb_: Обыски повсюду ФСБ стали такой же обыденностью, как и обыски НКВД.
Только нынешние, совсем без ума, чести и совести, основным занятием сделали передел собственности, крышевание бизнеса и прочие преступления.
У этих бандитов из ФСБ, наверное, как у их коллеги Феоктистова, заначки по 2 млн. долларов повсюду.
Заслужили выход на пенсию в 40 лет, а то когда им их миллиарды тратить?
kondrat_vlad 25 сентября 2018 | 00:42
mikhail_spb_: В лучших традициях НКВДэ, получать премию малолетними девушками. Почему такой интерес, вы спрашиваете? Школа Берии и Ежова живет и действует....
neon999 25 сентября 2018 | 00:58
Центр бандитизма в стране переместился в спецслужбы.
Но на ЭМ как и на официозных зомбо-СМИ делают морду кирпичом и "не замечают",
что страной рулят бандиты.