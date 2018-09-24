В Петербурге после обысков ФСБ уволилось руководство городского Дома молодежи

Как сказали «Фонтанке» в комитете по молодежной политике, претензий к работе директора дома и двух его заместителей не было.

Федеральная служба безопасности провела обыски в этой организации минувшим летом. Сообщалось, что это было связано с делом о госконтрактах на организацию молодежных мероприятий. Источники «Фонтанки» утверждают, что в увольнении руководства Дома молодежи были заинтересованы именно силовики.