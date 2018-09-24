Италия ужесточает миграционные правила
Совет министров единогласно одобрил законопроект, который подготовил глава МВД Маттео Сальвини. Декрет упросит процедуру высылки мигрантов и даст больше возможностей для лишения гражданства, — передает агентство ANSA. Теперь у парламента Италии есть 2 месяца, чтобы проголосовать за этот документ.
Комментарии3
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begly_ 24 сентября 2018 | 23:11
Не демократично это как то в Италии с понаехавшими.., вон в России все путём в этом смысле - и трамваю по рельсам не проехать в мусульманский праздник., все молельными ковриками покрыто, как одним ковром.
danko_durka 25 сентября 2018 | 00:27
begly_: всех к Меркель отправить.
arkadiy48 24 сентября 2018 | 23:11
Наконец то,после того как пару миллионов нелегалов прорвалось...