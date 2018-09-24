Италия ужесточает миграционные правила

Совет министров единогласно одобрил законопроект, который подготовил глава МВД Маттео Сальвини. Декрет упросит процедуру высылки мигрантов и даст больше возможностей для лишения гражданства, — передает агентство ANSA. Теперь у парламента Италии есть 2 месяца, чтобы проголосовать за этот документ.