Госдума уже в среду обсудит во втором, решающем чтении блок законопроектов о пенсионной реформе. Это подтвердил сегодня первый вице-спикер Александр Жуков. Третье чтение может пройти уже в четверг, 27-го сентября, сказали ТАСС в думском комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сегодня комитет рассматривал поступившие к документам поправки.