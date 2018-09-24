Госдума уже в среду обсудит во втором, решающем чтении блок законопроектов о пенсионной реформе
Госдума уже в среду обсудит во втором, решающем чтении блок законопроектов о пенсионной реформе. Это подтвердил сегодня первый вице-спикер Александр Жуков. Третье чтение может пройти уже в четверг, 27-го сентября, сказали ТАСС в думском комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сегодня комитет рассматривал поступившие к документам поправки.
Комментарии10
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leninec30 24 сентября 2018 | 23:08
Говорили будет обсуждение в обществе. По быстрому как всегда приняли. Твари.
pusin_patriot 24 сентября 2018 | 23:14
leninec30: Чего там обсуждать при таком проценте крайне агрессивного неприятия пенсионного геноцида обществом? Они же прекрасно понимают, глупых там нет, вот прямо чтобы глупых, все при своих запасных аэродромах и с отличными задатками комедийных актеров в верховной массе.
Тут только можно надеятся, что передавят на внешке и чтобы там уже по серьезному по всем счетам прилетало, с заморозкой активов по полной программе и аннулированием виз всех семей с родственничками.
Иначе что по их же оценкам получается, они, принимая "ограничения", говорят что, мол, за это и то. Что виноватые они, причем по спискам.
Вот как вам звучало бы, допустим, любовница гитлера на отдыхе в Швейцарии на деньги золотых зубов с трупов? Нормально?
ura_123 24 сентября 2018 | 23:15
leninec30: В прЫличном обЧестве и обсуждалось,в Ылите так сказать...
alxab 25 сентября 2018 | 00:03
А почему, интересно, Эхо деликатно называет повышение пенсионного возраста "пенсионной реформой"?
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 23:11
А чего тут обсуждать-то?
Всенародно любимый нацдилер уже одобрил.
Поэтому принимайте, не тяните.
Народонаселение жаждет вкалывать до гробовой доски!
ura_123 24 сентября 2018 | 23:17
mikhail_spb_: И даже немножечко после смерти)))
alena01 24 сентября 2018 | 23:23
Ворье будет обсуждать, дать ли терпилам сдохнуть с голоду, или кормить объедками...
Терпилы будут покорно внимать...
ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 23:26
Приговор приводят в исполнение. Генетически модифицированный потомок золотой орды, перемешанный с потомственными рабами, покорно стоит у стенки. "На миру, и смерть красна". )
edun1952 24 сентября 2018 | 23:45
Стервятники питающиеся трупами недоживших...
sim202_ 25 сентября 2018 | 00:03
А Чечни это не коснется.
И триллион на игрушечную железную дорогу.
И кто в доме хозяин?
А вы - дохните на работе за гроши, рабы...