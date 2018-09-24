Сергей Бадамшин подал в Верховный суд жалобы по делам Антона Носика и Евгения Корта
Адвокат правозащиты «Открытой России» Сергей Бадамшин подал в Верховный суд жалобы по делам Антона Носика и Евгения Корта. Об этом Сергей Бадамшин сообщил радиостанции «Эхо Москвы».
Житель Зеленограда Евгений Корт в 2016 году получил год колонии-поселения за картинку с Пушкиным и Тесаком. Корта признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды.
Блогера Антона Носика в том же 2016 году признали виновным в экстремизме за пост, в котором он высказался о российской военной операции в Сирии. Суд приговорил Носика к штрафу в 500 тысяч рублей.
Комментарии4
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zemljanka 24 сентября 2018 | 23:12
Нет суда в огромной стране.
Есть вертикаль - симбиоз крыс-людоедов-мутантов.
И убитого Магнитского судили. И все, кто украл у народа миллиарды - на свободе, хоть и внесены в список Магнитского.
fresh_breeze 25 сентября 2018 | 00:05
Носика-то зачем вспоминать, нет ведь человека?
А тем более, что если вспоминать ту историю, то волей-неволей придётся упомянуть усопшего с нехорошей стороны, коль скоро он тогда ТАК высказался. А мёртвых, как известно, лучше не обвинять, что в данном случае означает лишь одно: надо промолчать.
parasuk_ 25 сентября 2018 | 00:12
Иудонацисту носику уже все равно. Его сейчас черти в одном котле с немцовым жарят, что ему решения земного суда?
ivfn 25 сентября 2018 | 00:21
Так Носик то вроде дуба дал? Или же...