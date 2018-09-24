Адвокат правозащиты «Открытой России» Сергей Бадамшин подал в Верховный суд жалобы по делам Антона Носика и Евгения Корта. Об этом Сергей Бадамшин сообщил радиостанции «Эхо Москвы».

Житель Зеленограда Евгений Корт в 2016 году получил год колонии-поселения за картинку с Пушкиным и Тесаком. Корта признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды.

Блогера Антона Носика в том же 2016 году признали виновным в экстремизме за пост, в котором он высказался о российской военной операции в Сирии. Суд приговорил Носика к штрафу в 500 тысяч рублей.