Судья Симоновского суда Елена Армяшина в эти минуты оглашает решение в отношении Алексея Навального
Судья Симоновского суда Елена Армяшина в эти минуты оглашает решение в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в нарушении правил организации митинга, которое привело к ущербу здоровью человека или имуществу. Протокол составили за акцию 9 сентября против пенсионной реформы. Решение судья Армяшина принимала почти три часа. Сам Навальный в сентябрьском протесте не участвовал, он был арестован в конце августа на 30 суток за организацию «Забастовки избирателей» в начале года. Сегодня рано утром его задержали на выходе из спецприемника, когда закончился его административный арест. Сегодняшнее заседание проходило в отсутствие адвокатов политика, он просил перенести слушания.
Комментарии14
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zemljanka 24 сентября 2018 | 23:05
Гниды. Цапковозерных.
gosha27 24 сентября 2018 | 23:18
Не надо так нервничать и переживать! Олеша выйдет и поедет на острова отдыхать,жрать омаров с Юлей вместе!
А в твоей убогой госдеповской жизни ничего не изменится! Может даже будет хуже или застрелят тебя случайно ! На майдан тоже такие придурки выходили ,но не все понимали ,что с ними случится.
spbdweller 24 сентября 2018 | 23:05
он был арестован в конце августа на 30 суток за организацию «Забастовки избирателей» в начале года
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.Когда прошлые дела закончатся, его будут арестовывать за будущие.
palm_coast 24 сентября 2018 | 23:06
Дать Лёньке исправительные работы. Пускай метлой поработает на Красной площади, напротив ворот своего хозяина.
zonda_3 24 сентября 2018 | 23:16
palm_coast:
"Дать Лёньке исправительные работы. Пускай метлой поработает на Красной площади, напротив ворот своего хозяина."
Интересно. Можно ли подробнее обосновать Ваше заявление?(без иронии)
sim202_ 24 сентября 2018 | 23:58
palm_coast:
А пока - ты тут своей поганой метлой работаешь.
mikhail_spb_ 24 сентября 2018 | 23:06
Нормальный суд: без адвоката судят человека за мероприятие, во время которого он сидел в тюряге.
Позор продажной судьихе!
Кстати, а кого чекистско-кэпээсэсовская власть стесняется?
Суды какие-то, адвокаты.
Судить тройками по спискам!
И делу конец!
sim202_ 24 сентября 2018 | 23:10
Паранойя + шизофрения + фашизм.
В одном флаконе от духов...
alexisgross_082018 24 сентября 2018 | 23:10
Короче - назвать земляным червяком и пожирателем лягушек !!! А Навальный в ответ должен плеваться ядовитой слюной и злобно шипеть - Мляяяяя!!!! В оконцовке - шатал-Письков возгласит - Мы не в курсе и уходим на Север!!!
Пукин. В.В. Неизданное. Книга джунглей - утерянный том.
idruker 24 сентября 2018 | 23:11
Отличное начинание! Без адвокатов, без времени на ознакомление с материалами дела, без дурацкой судебной волокиты, невзирая на железное алиби - как в лучшие дни якобинского террора и сталинщины. Не хватает только гильотины прямо в зале суда.
nepeanois 24 сентября 2018 | 23:15
idruker: еще можно организовать контр-революционные тройки ватников с правом вынесения приговора и расстрела на месте всех подозрительных
buva53 24 сентября 2018 | 23:13
Люди, да что же вы так нервничаете?
Посадят Навального, или выпустят - в вашей жизни ничего не изменится. Ваша жизнь изменится, если вы когда-нибудь отважитесь не дать Навального посадить.
ura_123 24 сентября 2018 | 23:13
И кому именно Навальный повредил здоровье,душевное портяноидам?
salut__521 24 сентября 2018 | 23:38
Судя по смехотворным ужимкам карательного аппарата, прям не оппозиционер Навальный, а профессор Мориартный какой-то. Вы ещё его дом лентами обвяжите и колорадными флажками обложите, волки позорные...