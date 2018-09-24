Судья Симоновского суда Елена Армяшина в эти минуты оглашает решение в отношении Алексея Навального. Его обвиняют в нарушении правил организации митинга, которое привело к ущербу здоровью человека или имуществу. Протокол составили за акцию 9 сентября против пенсионной реформы. Решение судья Армяшина принимала почти три часа. Сам Навальный в сентябрьском протесте не участвовал, он был арестован в конце августа на 30 суток за организацию «Забастовки избирателей» в начале года. Сегодня рано утром его задержали на выходе из спецприемника, когда закончился его административный арест. Сегодняшнее заседание проходило в отсутствие адвокатов политика, он просил перенести слушания.