Руководство сети «Вконтакте» объяснило передачу переписки обвиняемого в экстремизме требованиями закона
Как сказали в пресс-службе компании проекту «ОВД-Инфо», они направили следователям лишь сообщения за тот период, которые те запросили. Какой именно – не уточняется. Инвалида второй группы Эдуарда Никитина обвиняют в разжигании ненависти к россиянам из-за анекдота. И карикатуры. Следствие просит направить его на принудительное лечение. «Новая газета» писала, что «Вконтакте» предоставила всю переписку Никитина.
Комментарии3
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spb_aborigen 24 сентября 2018 | 22:38
Прогнил ВК без Дурова.
danko1 24 сентября 2018 | 22:43
spb_aborigen: На принудительное лечение надо направить тех, кто фальсифицирует такие абсурдные дела и кто приказы им отдает.
tvitov66 24 сентября 2018 | 22:46
danko1: подобные дела идут только по ВК - не понимаю почему от туда еще ВСЕ пользователи не ушли? Значит пипла сие устраивает ... все таки грабли это чисто русский музыкальный ударный инструмент, особенно детские грабли