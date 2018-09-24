Руководство сети «Вконтакте» объяснило передачу переписки обвиняемого в экстремизме требованиями закона

Как сказали в пресс-службе компании проекту «ОВД-Инфо», они направили следователям лишь сообщения за тот период, которые те запросили. Какой именно – не уточняется. Инвалида второй группы Эдуарда Никитина обвиняют в разжигании ненависти к россиянам из-за анекдота. И карикатуры. Следствие просит направить его на принудительное лечение. «Новая газета» писала, что «Вконтакте» предоставила всю переписку Никитина.