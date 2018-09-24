Стоимость нефти сегодня превышала отметку в 81 доллар за баррель

Впервые за почти 4 года. Сорт Brent подорожал на 3% на фоне последнего решения стран-участников договора о заморозке добычи. Они договорились пока не увеличивать производство. Кроме того, рынок опасается сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, объясняют аналитики. На этом фоне немного окрепла российская валюта. Доллар на Московской бирже вечером опустился ниже 66 рублей. Евро торгуется в районе 77,5.