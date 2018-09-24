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22:31, 24 сентября 2018

Стоимость нефти сегодня превышала отметку в 81 доллар за баррель

Впервые за почти 4 года. Сорт Brent подорожал на 3% на фоне последнего решения стран-участников договора о заморозке добычи. Они договорились пока не увеличивать производство. Кроме того, рынок опасается сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, объясняют аналитики. На этом фоне немного окрепла российская валюта. Доллар на Московской бирже вечером опустился ниже 66 рублей. Евро торгуется в районе 77,5.

Комментарии

6

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palm_coast 24 сентября 2018 | 22:46

Цена правильная., инфляция.

tvitov66 24 сентября 2018 | 22:50

palm_coast: это значит что все больше бабла будет вложено "проклятым Западом" в технологии горизонтального бурения. Кто-то явно и откровенно пилит сук на котором сидит и даже не догадывается с приближает свой собственный конец

palm_coast 24 сентября 2018 | 22:57

tvitov66:

Все так, каждый думает только про свой "конец"., бизнес.

zurich_106 24 сентября 2018 | 22:53

Значит бензин подорожает, а через пару месяцев еще и рубль рухнет из-за новых санкций

pusin_patriot 24 сентября 2018 | 23:07

Вот это радость. Ну теперь точно пенсионный геноцид отменят, куда уж, когда в бюджете нефть по сорокету, а в реальности за восемьдесят, разница как раз в фонды для покрытия недостачи же, должна быть, по идее, если все честные и никто не ворует.

Правда есть и второй вариант. Как это у нас обычно за последние 18 лет, когда нефть снова в гору, нет повода не повысить ещё цены на бензин? :)
Население геноцидить по пенсионному как запланировали, а все излишки на скоростную дорогу Якутия-Грозный и в супермост в очередную тьму на подряды особо талантливых бизнесменов из ближнего круга?

Так какой из вариантов, как думаете? Загадка, сам теряюсь в версиях, что будет, когда нефть снова в гору. :)))

spbdweller 24 сентября 2018 | 23:09

Им опять есть что воровать.

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