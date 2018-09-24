Швейцария хочет закупить комплексы противоракетной обороны. Предложения о покупке уже направлены Франции, Израилю и США. Ответ ожидается к весне следующего года. Тогда же покупатель планирует приступить к испытаниям.

Как писала весной пресса, Берн принял решение обновить свои системы воздушной защиты. Поскольку Швейцария имеет нейтральный статус, ей придется закупать системы самостоятельно.