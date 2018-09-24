Швейцария хочет закупить комплексы противоракетной обороны
Швейцария хочет закупить комплексы противоракетной обороны. Предложения о покупке уже направлены Франции, Израилю и США. Ответ ожидается к весне следующего года. Тогда же покупатель планирует приступить к испытаниям.
Как писала весной пресса, Берн принял решение обновить свои системы воздушной защиты. Поскольку Швейцария имеет нейтральный статус, ей придется закупать системы самостоятельно.
Комментарии8
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meteor1908 24 сентября 2018 | 22:37
Во как. Уже и швейцарцев напугали!
nepeanois 24 сентября 2018 | 22:39
meteor1908: дворцы российских олигархов уже не годятся в качестве гарантии безопасности
danko1 24 сентября 2018 | 22:49
nepeanois: От России, той, что Путин, все вынуждены защищаться.
Этот гопник, пугающий Мир новым ядерным оружием, предупредил, что сохранил свои старые бандитские привычки бить первым.
tvitov66 24 сентября 2018 | 22:53
danko1: странно что они не рассматривают С-300 и С-400 ... наверное о чем то догадываются ...
zonda_3 24 сентября 2018 | 22:59
tvitov66:
"странно что они не рассматривают С-300 и С-400 ... наверное о чем то догадываются "- да нет...нищеброды, ждут чтобы сирийцы им подкинули за ненадобностью С200, хоть проверенный- уже сбил один ИЛ
mppv 24 сентября 2018 | 22:52
Швейцарцам надобно приобрести противолыжниковые комплексы, чтобы никакой пастор Шланг не проник
patajhara 24 сентября 2018 | 22:58
И на ком они их собираются испытывать?? Как там было... шесть остановок на трамвае и уже Франция......, и Милан тут рядом
neon999 24 сентября 2018 | 23:06
Логично для швейцарцев. Непонятно только, почему ЭМ так любят переключать внимание на чужие страны и табуируют "интересные" российские темы, например, пенсионный грабеж в сочетании со щедростью в отношении придворных олигархов и вбухиванием миллиардов на военные затеи ничего общего с обороной страны не имеющими ?