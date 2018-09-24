Генпрокуратура обнаружила нарушения в Министерстве культуры и Институте археологии

Они касаются закона об охране памятников археологии. Министерство культуры не осуществляло здесь на должном уровне свои функции, — говорят в ведомстве. А институт ненадлежащим образом проверял выданные разрешения на раскопки и экспертизу. Министру Владимиру Мединскому внесено представление. Шестеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, — добавили в прокуратуре.