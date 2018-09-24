В Иране задержаны более 20 подозреваемых в причастности к недавнему теракту на юго-западе страны
В Иране задержаны более 20 подозреваемых в причастности к недавнему теракту на юго-западе страны. Власти пообещали привлечь к ответственности каждого из причастных, — передает агентство «Тасним».
В результате теракта на военном параде в Ахвазе погибли 29 человек. Более 60-ти получили ранения. Четверо предполагаемых боевиков были застрелены. Руководство Ирана обвиняет в причастности к этому Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, США и Израиль.
Комментарии1
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palm_coast 24 сентября 2018 | 22:51
Чем больше привлекут иранских террористов и посадят, тем лучше.