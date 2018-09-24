Адвокат Сергей Бадамшин просит Верховный суд России пересмотреть дела об экстремизме в отношении Антона Носика и Евгения Корта. В жалобе Бадамшин ссылается на новые разъяснения пленума Верховного суда по применению 282-й статьи. В материалах, в частности, говорится о том, что репосты публикаций, признанных экстремистскими, не стоит считать преступлением, если пользователь не имел умысла на разжигание ненависти.

Антона Носика два года назад признали виновным в экстремизме за пост об операции России в Сирии. Житель Зеленограда Евгений Корт в тот же году был приговорен к году колонии-поселения за картинку с Пушкиным и осужденным за экстремизм Максимом Марцинкевичем.