Один человек погиб и еще несколько пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Саратове
Один человек погиб и еще несколько пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Саратове. По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, огонь вспыхнул на втором этаже 10-этажного здания. Эвакуировано 75 человек, в том числе 10 с помощью спасательных устройств. Сейчас пожар удалось локализовать.
Комментарии2
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stalk25 24 сентября 2018 | 22:45
Депрессивный и днищенский регион... Володину и Радаеву - особый привет!
palm_coast 24 сентября 2018 | 22:54
stalk25:
И Мальцеву, лепшему другу Володина. Хотя при чем тут они?, если другим детям спички не игрушка.