Один человек погиб и еще несколько пострадали при пожаре в многоэтажном жилом доме в Саратове. По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, огонь вспыхнул на втором этаже 10-этажного здания. Эвакуировано 75 человек, в том числе 10 с помощью спасательных устройств. Сейчас пожар удалось локализовать.