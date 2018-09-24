КПРФ будет оспаривать решение Избирательной комиссии Приморского края об отмене результатов второго тура губернаторских выборов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко.

«Если мы в суде это (фальсификации на ряде избирательных участков — ЭМ) сможем доказать, то автоматически будет пересчет голосов избирателей, лидером будет признан Ищенко, и когда мы первое судебное дело пройдем, то заявим еще дополнительные исковые требования и тогда будем оспаривать решения краевого избиркома об отмене выборов», — сказал Ищенко.

Он пояснил, что в ходе второго тура голосования в 6 часов утра было ведено 95,7 избирательных бюллетеней в систему ГАС «Выборы». «Расклад был таков: 229 тысяч в мою пользу и 206 — в пользу кандидата от «Единой России». Разрыв был в 23 тысячи голосов и 5% я вел», — сказал Ищенко.

Однако ситуация резко изменилась, как считает А.Ищенко, из-за того, что на 19 участках были изъяты итоговые протоколы из системы ГАС «Выборы» и были «незаконно введены новые протоколы». 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. 16 декабря состоится повторное голосование.