КПРФ будет оспаривать решение избирательной комиссии Приморского края об отмене результатов второго тура
КПРФ будет оспаривать решение Избирательной комиссии Приморского края об отмене результатов второго тура губернаторских выборов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в губернаторы Приморского края Андрей Ищенко.
«Если мы в суде это (фальсификации на ряде избирательных участков — ЭМ) сможем доказать, то автоматически будет пересчет голосов избирателей, лидером будет признан Ищенко, и когда мы первое судебное дело пройдем, то заявим еще дополнительные исковые требования и тогда будем оспаривать решения краевого избиркома об отмене выборов», — сказал Ищенко.
Он пояснил, что в ходе второго тура голосования в 6 часов утра было ведено 95,7 избирательных бюллетеней в систему ГАС «Выборы». «Расклад был таков: 229 тысяч в мою пользу и 206 — в пользу кандидата от «Единой России». Разрыв был в 23 тысячи голосов и 5% я вел», — сказал Ищенко.
Однако ситуация резко изменилась, как считает А.Ищенко, из-за того, что на 19 участках были изъяты итоговые протоколы из системы ГАС «Выборы» и были «незаконно введены новые протоколы». 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. 16 декабря состоится повторное голосование.
Комментарии3
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lion64__2 24 сентября 2018 | 22:11
Если есть надлежащим, законным способом заверенные копии протоколов, то по ним легко установить истинные итоги голосования. И не надо тратить бюджетные деньги на новые выборы. Всё равно там едросам не получить большинство.
ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 22:20
Я так понимаю, эта секкта любителей бальзамированного трупа будет обращаться в Лигу сексуальных реформ.
vot_eto_da 24 сентября 2018 | 22:37
Не КПРФ, а кандидат Ищенко должен оспаривать незачет результатов второго тура