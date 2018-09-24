Российский МИД заявил протест послу Норвегии в Москве в связи с задержанием в Осло россиянина

Михаила Бочкарева арестовали на две недели по подозрениям в незаконной разведдеятельности.

«Волна кампании «шпиономании» в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы», — заявили в Министерстве иностранных дел. Там назвали «фальшивыми» и «абсурдными «обвинения», в связи с которыми нашего соотечественника поместили под арест. В дипведомстве потребовали освободить Михаила Бочкарева и пригрозили последствиями. Между тем, в верхней палате парламента подтвердили, что задержанный россиянин является сотрудником аппарата Совета Федерации. Там считают его арест провокацией и подчеркивают, что такие случаи разрушают межпарламентское взаимодействие. Михаила Бочкарева задержали в аэропорту Осло после семинара в парламенте Норвегии по теме оцифровки данных. Присутствующим показалось подозрительным его поведение и перемещение по зданию и они сообщили об этом спецслужбам. Они предположили, что россиянин занимался разведывательной деятельностью, и задержали его.

Сам Михаила Бочкарев считает произошедшее недоразумением. Отметим, что статья, под которую, как считают норвежские спецслужбы, подпадают действия россиянина, предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет