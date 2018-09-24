Российский МИД заявил протест послу Норвегии в Москве в связи с задержанием в Осло россиянина
Михаила Бочкарева арестовали на две недели по подозрениям в незаконной разведдеятельности.
«Волна кампании «шпиономании» в отношении России, в том числе навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы», — заявили в Министерстве иностранных дел. Там назвали «фальшивыми» и «абсурдными «обвинения», в связи с которыми нашего соотечественника поместили под арест. В дипведомстве потребовали освободить Михаила Бочкарева и пригрозили последствиями. Между тем, в верхней палате парламента подтвердили, что задержанный россиянин является сотрудником аппарата Совета Федерации. Там считают его арест провокацией и подчеркивают, что такие случаи разрушают межпарламентское взаимодействие. Михаила Бочкарева задержали в аэропорту Осло после семинара в парламенте Норвегии по теме оцифровки данных. Присутствующим показалось подозрительным его поведение и перемещение по зданию и они сообщили об этом спецслужбам. Они предположили, что россиянин занимался разведывательной деятельностью, и задержали его.
Сам Михаила Бочкарев считает произошедшее недоразумением. Отметим, что статья, под которую, как считают норвежские спецслужбы, подпадают действия россиянина, предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет
Комментарии4
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ser_gey_love_roff 24 сентября 2018 | 22:15
Просто надо доказать, что это была законная разведдеятельность, в чем проблема?
yurhip 24 сентября 2018 | 22:27
Раз на таком уровне разборка, значить точно шпион.
"Волна кампании «шпиономании» в отношении России"
А в самой России что за волна «шпиономании», причем против своих же? Сами же пример показывают
zemljanka 24 сентября 2018 | 22:27
Шпионов без духов - не трогать!
put__out 24 сентября 2018 | 22:28
Интересно если бы меня задержали в Осло, МИД бы также суетился?
- Наводит на мысли, что Норвежцы не далеки от истины...