Политик Алексей Навальный может снова оказаться под арестом.

Слушания в Симоновском суде начались намного позже запланированного. Сначала пришлось прерваться на полчаса, чтобы Алексей Навальный смог найти защитников. Этого так и не получилось сделать, так что политик попросил отложить заседание, например, на завтра. Судья Елена Армяшина отказала, и Навальному дали 20 минут, чтобы ознакомиться с материалами дела. Позднее он попросил вызвать ряд свидетелей, но ему снова отказали. Наконец, ещё один отказ последовал на требование оппозиционера об отводе самой судьи. После этого Навальный выступил с речью, заявив о фабрикации административного дела. По его словам, была специально выбрана «экзотическая» статья, которая в дальнейшем даёт возможность организовать уголовное преследование. В деле, в частности, имеется свидетельство полицейского о том, что в ходе акции протеста 9 сентября была повреждена его машина — это оценивается как ущерб. В завершении Навальный призвал Армяшину уйти из состава федеральных судей и готовиться к наказанию, которое «ждёт ее в прекрасной России будущего».

Последние 30 дней Навальный провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда его снова задержали. Всего оппозиционер отбыл уже девять арестов общей продолжительностью 172 дня.