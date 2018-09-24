Алексей Навальный может снова оказаться под арестом
Политик Алексей Навальный может снова оказаться под арестом.
Слушания в Симоновском суде начались намного позже запланированного. Сначала пришлось прерваться на полчаса, чтобы Алексей Навальный смог найти защитников. Этого так и не получилось сделать, так что политик попросил отложить заседание, например, на завтра. Судья Елена Армяшина отказала, и Навальному дали 20 минут, чтобы ознакомиться с материалами дела. Позднее он попросил вызвать ряд свидетелей, но ему снова отказали. Наконец, ещё один отказ последовал на требование оппозиционера об отводе самой судьи. После этого Навальный выступил с речью, заявив о фабрикации административного дела. По его словам, была специально выбрана «экзотическая» статья, которая в дальнейшем даёт возможность организовать уголовное преследование. В деле, в частности, имеется свидетельство полицейского о том, что в ходе акции протеста 9 сентября была повреждена его машина — это оценивается как ущерб. В завершении Навальный призвал Армяшину уйти из состава федеральных судей и готовиться к наказанию, которое «ждёт ее в прекрасной России будущего».
Последние 30 дней Навальный провёл в спецприемнике, отбывая наказание за акцию 28 января в поддержку «забастовки избирателей». На выходе оттуда его снова задержали. Всего оппозиционер отбыл уже девять арестов общей продолжительностью 172 дня.
Комментарии5
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fresh_breeze 24 сентября 2018 | 22:15
"В завершении Навальный призвал Армяшину уйти из состава федеральных судей и готовиться к наказанию, которое «ждёт ее в прекрасной России будущего»."
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Угроза судье при исполнении ею своих обязанностей? Что говорят наши американские братья, сколько у них вешают — какой срок — за такой пассаж?
rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 22:18
Алексей Навальный может снова оказаться под арестом...
Заслужил. Да он и сам прекрасно знал, что будет сидеть 30 суток в обезьяннике за свои провокации. Но тем не менее, он призывал своё быдло выйти на несанкционированную городом акцию, пот ому что скорее всего дело выгодное и за него стоит посидеть в петушатнике.
danko1 24 сентября 2018 | 22:27
В черный список всех судей, выносящих приговоры по указанию Кремля и забывших о законе.
И ссылка на то, что выполняли указание свыше, не поможет, когда их судить будут по закону.
putin_itogy 24 сентября 2018 | 22:27
путин, редкий мерзавец.
путинизм, редкое дерьмо.
salut__521 24 сентября 2018 | 22:53
Глядя на произвол подпутинского судейского контингента и на ихние новые беспредельнические морды, осины задумались о срочном продолжении своего рода, чтоб кажному досталось по осиновой единице как положено...