США выступают за создание в Донбассе временного офиса верховного представителя ООН
Соединенные штаты выступают за создание в Донбассе временного офиса верховного представителя ООН. Он мог бы действовать до реализации всех этапов Минских соглашений, сказал в интервью «Эху» спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Это, добавил он, могла бы быть совместная структура с ОБСЕ. По словам дипломата, Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция уже готовы направить на восток Украины своих миротворцев.
Комментарии18
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rpmcmurphy 24 сентября 2018 | 22:14
США выступают за создание в Донбассе временного офиса верховного представителя ООН...
Почему временный, включайте ЛНР и ДНР в состав ООН и отрывайте в них офисы комиссаров на постоянной основе.
polikarpich 24 сентября 2018 | 22:17
rpmcmurphy: А что такое ЛНР и ДНР? Сказано же: "на восток Украины".
antimalin 24 сентября 2018 | 22:19
Соединенные штаты выступают за создание в Донбассе временного офиса верховного представителя ООН.
По словам дипломата, Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция уже готовы направить на восток Украины своих миротворцев.
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Волкер постоянно свои утопические идеи на уровне маразма выдает, в основном через прессу.
Вот уже год как.
zurich_106 24 сентября 2018 | 22:26
antimalin: Утопической была идея вторжения в Украину с целью создания Новороссии, итог Россия по самые гланды в санкциях, да еще россияне вынуждены горбатить на пенсии терористическим образованиям ЛНР ДНР, находящмся на полном иждивении у российских налогоплательщиков. А Волкер дело говорит - если трахать озерное ОПГ, то с вазелином.
minerr 24 сентября 2018 | 22:30
zurich_106: /// если трахать, то с вазелином. ///
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Это то из личного опыта узнал?
zurich_106 24 сентября 2018 | 22:33
minerr: а чего вдруг на личное потянуло? Вазелин? Канадская разведка уже над тобой поработала?
blinorozhiy_chmo 24 сентября 2018 | 22:39
Кладём на выступление сша... с прибором.
gs1112 24 сентября 2018 | 22:28
Кто хочет - ищет способ, кто не хочет - ищет причину. (Сократ)
Если США действительно предлагают различные варианты решения проблемы, то Россия ищет любой повод для, фактически, замораживания ситуации. Становится ясно, что без какого-то катаклизма в самой России, она добровольно не оставит Украину в покое.
zemljanka 24 сентября 2018 | 22:51
polikarpich: да не только старые буки
Но и глобусы дефектные...
palm_coast 24 сентября 2018 | 22:28
Пан Ги Муна назначить главным бригадиром шахтеров и ежедневно опускать с горилкой и салом в тормозке в шахту.
palm_coast 24 сентября 2018 | 22:32
В шахте, на глубине не менее 100 метров должен быть офис ООН.
testmeter 24 сентября 2018 | 22:36
rpmcmurphy: "включайте ЛНР и ДНР в состав ООН" ///
Подскажите, товарищ, а где в этих уважаемых Державах находятся посольства Российской Федерации!?!
stopkran1969 24 сентября 2018 | 22:15
Временный офис для реализации прохода по этапу всех бандюков-сепаров не помешал бы
lion64__2 24 сентября 2018 | 22:17
Мало ли что там заявил Курт Найт-Уолкер. Ему по штату положено тявкать.
А мы спросим. Почему до сих пор не возвращены Мексике её исконные земли - земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта? До каких пор пиндосы будут оккупировать Гавайские острова?
zemljanka 24 сентября 2018 | 22:18
Не пустят.
Захарченко -прилепнины...
zemljanka 24 сентября 2018 | 22:21
И нелюди-кураторы цапкиозерные.
Не все списанные ракеты отпуляли.
fresh_breeze 24 сентября 2018 | 22:23
Если инициатива исходит от Волкера, это гарантия, что в Москве её не примут (и правильно сделают).
После теракта, в котором погиб глава донецкого (пока непризнанного) государства, про Минские соглашения скорее всего придётся надолго забыть, если не навсегда.
testmeter 24 сентября 2018 | 22:50
fresh_breeze: "Минские соглашения скорее всего придётся надолго забыть" ///
Ой, я наверное что-то упустил. Россия до этого очень много пунктов Минских соглашений выполнила? Вы же, вроде бы утверждаете, что не являетесь стороной этих соглашений, а только посредником. Да и вообще, в конфликте вы не участвуете. Ведь вастамнет... И в каком пункте минских соглашений говорится о том, что в Москве должна что-то принимать или не принимать?