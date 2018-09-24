США выступают за создание в Донбассе временного офиса верховного представителя ООН...

Соединенные штаты выступают за создание в Донбассе временного офиса верховного представителя ООН. Он мог бы действовать до реализации всех этапов Минских соглашений, сказал в интервью «Эху» спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Это, добавил он, могла бы быть совместная структура с ОБСЕ. По словам дипломата, Швеция, Финляндия, Австрия, Белоруссия, Сербия и Турция уже готовы направить на восток Украины своих миротворцев.